Не встигли українці отямитися від трагедії в Дніпрі, де російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки та відправила на той світ 45 людей, як країну сколихнула нова НП. Вранці 18 січня в Броварах на Київщині на території дитячого садка впав гвинтокрил, у будівлі спалахнула пожежа.

На борту було дев'ять людей: троє членів екіпажу та представники МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони загинули. Всього наразі підтверджено загибель 17 людей, серед яких четверо — діти. 30 людей госпіталізовані з пораненнями.

На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча, не стримуючи емоцій, прокоментувала трагедію в Броварах.

"Кілька годин тримаю в руках телефон і не знаю якими словами висловити той жах, що відчуваю … Я не знаю, як добрати слів для втіхи батьків, що втратили дітей, адже слова - щирі співчуття, це якісь сухі слова… Я знаю, що немає тих слів, щоб вони хоч якось мали вагу в такому горі … Жодна людина в світі не має губити своїх через війну, а ця катастрофа це також наслідок війни, ми пізніше дізнаємося всі подробиці …. Я навіть не плачу, а вию … так не може бути, наші люди не мають оплакувати своїх дітей …. Співчуття родинам всіх загиблих сьогодні в Броварах. Не вкладеться в голові, що таке могло статися просто через несправність гелікоптера…", — написала ведуча.

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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