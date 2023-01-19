Вчора вранці стало відомо про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинули і дорослі, і діти. Тіна Кароль не змогла пройти повз, опублікувавши кадр із міністром Денисом Монастирським, з яким нещодавно бачилася.

А вчора Кароль, як і інші українці, була вражена новиною про катастрофу вертольота та загибель керівництва МВС.

«Біль. Неможливо повірити! Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Співчую родичам!» – написала Тіна та представила пам'ятний кадр, який зовсім недавно зробила з міністром.

Також і Астаф'єва постаралася передати свої емоції після трагедії, адже загинуло 16 людей, серед яких були діти.

Як відомо, представники оперативної групи МВС, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович загинули внаслідок краху.

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