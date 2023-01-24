Дружина українського ведучого Григорія Решетника зізналася, якою мовою її родина розмовляє вдома. Вона також поділилася, як сини навчають їх правильної вимови. Христина Решетник відповідала на запитання своїх передплатників на своїй сторінці у Instagram-Сториз.

Христина Решетник розповіла, що у їхньому будинку звучить лише українська мова.

Більше того, раптом Григорій чи Христина скажуть якесь слово неправильно, то сини їм вкажуть на помилку та підкажуть, як правильно.

"Тільки українська. А діти, якщо почують якесь слово "не таке", виправляють. З останнього, Ваня каже "Мам, не тюрьма", а "в'язниця". Адже ти не москаль", - згадала дружина шоумена Григорія Решетника .

Вона також розповіла, як її діти роблять уроки та кого з хлопчиків було важче навчити самостійно вирішувати завдання та вивчати теорію. Як виявилося, найважче було старшому синові пари – Івану. Він буквально відмовлявся щось робити сам.

"Ванюша спочатку навідріз відмовлявся робити уроки самостійно. Потрібно було, щоб хтось постійно сидів поруч і "розжовував" кожне слово. Я поступово навчила, що такого не буде - робиш усе самостійно, а я потім перевірю. самостійно – іноді лише запитує, якщо чогось не розуміє”, – додала Христина Решетник .

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.