Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча, яка також брала участь у "Танцях зі зірками". Там артистка танцювала з Андрієм Диким, з яким їм вдалося посісти лише друге місце. І хоч завдяки проекту пара познайомилася, Андрій не може відпустити поразки на проекті, про що визнавалася Лілія. У пари є двоє дітей – Поліна та Діана. Ребрик на новому фото у своєму блозі в Інстаграм вирішила показати, як Діана виглядала п'ять років тому, поділившись фото у своєму блозі.

"Свободу леопардам... 5 років тому", - написала Лілія під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які гарненькі дівчатка! Діанка ще така маленька!";

"На цьому фото Діана дуже схожа на вашу маму";

"Гарне фото. Діанка дуже схожа на бабусю, вашу маму. Прямо копія";

"Леопард нині актуальний. А ви-красуні";

"Як гарно! Мама та дочка!";

"Боже, яка Полінка вже доросла".

Нагадаємо, Лілія Ребрик емоційно звернулася до українців, поділившись сімейними фото.

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