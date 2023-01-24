Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча, яка також брала участь у "Танцях зі зірками". Там артистка танцювала з Андрієм Диким, з яким їм вдалося посісти лише друге місце. І хоч завдяки проекту пара познайомилася, Андрій не може відпустити поразки на проекті, про що визнавалася Лілія. У пари є двоє дітей – Поліна та Діана. Ребрик на новому фото у своєму блозі в Інстаграм вирішила показати, як Діана виглядала п'ять років тому, поділившись фото у своєму блозі.
"Свободу леопардам... 5 років тому", - написала Лілія під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Які гарненькі дівчатка! Діанка ще така маленька!";
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"На цьому фото Діана дуже схожа на вашу маму";
"Гарне фото. Діанка дуже схожа на бабусю, вашу маму. Прямо копія";
"Леопард нині актуальний. А ви-красуні";
"Як гарно! Мама та дочка!";
"Боже, яка Полінка вже доросла".
Нагадаємо, Лілія Ребрик емоційно звернулася до українців, поділившись сімейними фото.
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик зворушила кадрами зі своїми доньками в особливий день .
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик звернулася до українців та попросила про допомогу