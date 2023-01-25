Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна продовжує показувати в Інстаграм різні уривки зі своїх інтерв'ю, які робить зі своїми колегами. Нещодавно разом із Дашею Квітковою зняла черговий «Іспит» з відповідями на провокаційні питання.

Причому багато хто засудив такий формат зйомок, адже артистка раніше знімала цікавіші розмови з більш значущими особистостями, популярними виконавцями та діячами. Інтерв'ю, під час якого одна з переможниць Холостяка Даша Квіткова поспішила розповісти про розлучення з чоловіком Микитою Добриніним, хоча минуло лише 1,5 тижня після того, як вони роз'їхалися.

Єфросиніна поспішила відреагувати на критику, адже багато хто був незадоволений не інформативністю цього випуску.

«Я, коли читаю свій директ, де всі «краще знають», як треба розлучатися Даші та Микиті. І про те, як не треба було Бейонсе одягати сукню Frolov».

Також раніше Марія показала відеонарізку інтерв'ю, яке їй дала блогерка, переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Квіткова.

"Соцмережі довели одне – вони формують у глядача уявлення про людину, але досить важко змінити це уявлення, - написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.