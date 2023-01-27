Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик зворушила кадрами, які її команда відзняла в Одесі.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка емоційно анонсувала новий випуск проекту та показала перші кадри.

"Не пропустіть новий випуск проекту «Дочекаюсь» в Одесі - до сліз зворушливу зустріч родини, яку розлучила війна і позбавила можливості батька тримати на руках свого первістка- СИНА🙏.

Наша команда зробила все можливе, щоб здійснити мрію родини. Люблячі та рідні люди нарешті обійнялися 🙏Той хто чекає, той обов’язково дочекається!!! Я вірю🙏… Всі українські родини, які зараз не разом, зовсім скоро об’єднаються 🙏Я хочу вірити🙏", — написала Лілія Ребрик під відео.

Українці в коментарях підтримали ведучу:

"Ще не бачила, а вже плачу 😭💔 Нехай все буде добре🙏🏻 А я вірю, ми всі віримо";

"Щастя крізь сльози!";

"Мурашки по шкірі!Біль!Немає слів!!😢".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.