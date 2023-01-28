Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото та розповіла шанувальникам, що відбувається з тілом, коли людина починає займатися спортом.

Як видно, на новій фотографії Аніта знята зі спини, вона сидить у затишній кімнаті, і ніби задумалася про щось своє. Перед камерою телезірка з'явилася у вузькому чорному боді, що підкреслило струнку фігуру та оголило спину. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Луценко написала: "Доведено, що коли ви починаєте займатись спортом, танцями , бігом і тд і начеб-то здається, що ви витрачаєте більше енергії на це і вас взагалі розмаже, ТО НІ! Зайняття фізичною активністю призводять до того, що рівень вашої енергії підвищується. Були без сил - після тренування - з силами. Тренування призводять до збільшення фокусованності - робота та навчання проходять більш ефективно. Будьте до себе уважні і відповідальні. Тільки ви вирішуєте якими ви є сьогодні".

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