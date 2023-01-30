На цей раз телеведуча Марічка Падалко розповіла в Інстаграм про те, що завод, де виробляють безпілотники в іранському місті Ісфахан, зазнав потужної атаки (фото 1). По військовому підприємству, ймовірно, вдарили ізраїльські безпілотники, пише Associated Press.

Сили оборони України відбивають спроби росіян штурмувати Бахмут (відео 3). Ворог стверджує, що окупував село Благодатне поряд. У мережі є відео у дорожнього знаку.

Внаслідок масованого обстрілу Херсона в неділю загинули 3 особи, 6 отримали поранення (фото 4)

Вночі українська артилерія завдала удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку, а в Запоріжжі ЗСУ починає створювати для окупантів такі ж логістичні проблеми, як колись у Херсоні (відео 5)

Українські військові прибули до Великобританії на навчання управлінню танками Challenger 2 (фото 6)

Також повідомляється, що абітурієнти з окупованих територій цього року зможуть вступити до ВНЗ без проходження ЗНО (НМТ) – повідомили у міністерстві освіти. У цій новині справді мало «нового». Без ЗНО абітурієнти з Криму та Донбасу надходять давно та заповнюють певну квоту. Пізніше міністерство обіцяло визначитися щодо квотування на цей рік.

Українці продовжують висловлювати свою думку щодо ситуації в країні та світі: «Країна вистоє, бо ми об'єднані! Хоча б в Ірані справді постраждав завод тих проклятих мопедів;

І буде Україна і загине супостат; Відео 7 😢 ми всі зараз інакше переживаємо минуле своєї держави 😢; Нехай Бог дає нам сили, добро переможе».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.