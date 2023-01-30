Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник здивував своїми талантами під час запису інтерв'ю з молодою співачкою.

Українська співачка Яна Шемаєва, яка відома як Джеррі Хейл, прославилася виконанням каверів на пісні популярних виконавців та продовжує привертати увагу. Артистка намагається спілкуватися з фанатами в мережі та часто ділиться новими кадрами.

На цей раз виконавиця з'явилася на спеціальному шоу разом із Григорієм Решетником "Як ти?", зацікавивши шанувальників. Сам телеведучий вирішив поділитися також уривком із закулісного життя.

Встиг Григорій і заспівати разом з Яною, отримавши багато коментарів.

«Новий дует 💃🏻🕺🏻 І нове відверте інтерв'ю «Як ти?» 📺» - написав телеведучий.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Непоганий дует))); можете вже записувати пісню 😂🔥; Які там Потап і Настя .... Дорофєєва і Позитив .... це все нема про що ... Гриша ! Ви без роботи ніколи не залишитеся! Дует бомба;

Надзвичайно щире інтерв'ю; Гриша краще заспівав; І що далі? Вибачаюсь і що нижче?; А хто ця жінка? Наступний голос країни за участю Грицька».

Також Яна докладніше розповіла про своє навчання у США.

Артистку минулого року прийняли на навчання до американського коледжу Берклі, де студентів-українців дуже мало. Яну дуже засмутило, що для українців немає жодної знижки на навчання. Один семестр навчання коштує аж 40 тисяч доларів (майже 1,5 млн. гривень).

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