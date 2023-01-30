Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". А нещодавно артистка вирішила спробувати себе співачкою, презентувавши свою дебютну композицію "Дотики". Пісня вийшла легкою та танцювальною.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітіна показала, як змінила імідж, поділившись фотографією.
"У голові пожежа. Владо, дякую, мій пожежник. А у вас що там у голові?", - написала Катя.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Аахахах клас Катя, звертайся ...";
"Красива".
А раніше Катя розповіла, що треба ловити момент.
"Останнім часом почала частіше замислюватися про те, що на мене чекає через 5 років і чого я дійсно хочу ... (пам'ятаєте ми в школі відповідали на ці питання)
Так ось, я зі школи не можу дати собі відповіді!
Отже, просто живу насолоду! І роблю те, що хочеться зараз!
Так що і Вам раджу /ловіть момент/ тут і зараз!
А життя саме дасть вам підказки та допоможе вибрати правильний шлях)))", - написала Катя.
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