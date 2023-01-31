Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка до 2020 року була одружена з Оленою Войченко, яка народила двох дітей - Евана та Емілію. А після повномасштабного вторгнення колишня дружина вирушила з ними до Канади і до серпня Володимир із ними не бачився, а також скаржився на відсутність зв'язку. Але вже наприкінці літа Остапчуку вдалося з'їздити до дітей та побачити їх.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де цього разу показав лист від Евана.

"Тату від Евана", - написано було на листочку і намальовані серця.

"Сумую", - прокоментував записку Остапчук.

До цього Володимир прокоментував стосунки з Оленою. Як виявилось, зірка шкодує за останні свої вчинки.

"Багато питань про Олену, дітей і наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не треба було говорити чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - зізнався Остапчук і також опублікував фотографію з дітьми на пляжі в Канаді, де з ними проводив час влітку.

Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення поділився новими кадрами з Канади, де його діти

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