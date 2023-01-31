Українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпостної", від 24 лютого розірвала будь-які зв'язки з колегами з росії і заявила, що для неї немає "хороших росіян". Актриса відповіла в інтерв'ю УНІАН, чому деякі актори зрадили Україну.

Відома українська актриса Наталка Денисенко мала багато колег з росії, адже раніше вона працювала з ними на одному знімальному майданчику. Коли почалася повномасштабна війна, зірка сподівалася їх підтримку, тому писала їм усім. Втім, це було марно.

Зараз Наталія Денисенко повністю перейшла на українську мову, припинила спілкування з усіма росіянами.

"Я не хочу взагалі нікого з них знати, нікого бачити. Нехай вони сидять закритими у своїй росії та ніколи не вилазять звідти", - сказала українська актриса.

Актриса також відповіла, чому деякі актори та артисти зрадили Україну.

"Може, через гроші. Наприклад, якось я писала актрисі Галині Безрук, щоб вона розповідала своїм передплатникам у соцмережах про війну в Україні, але вона відповіла, що не буде цього робити. Вона сказала: "Я нічого не говоритиму. я не хочу втратити свою роботу. Я хочу працювати тут. І в мене дитина". Ось вона живе в росії і мовчить. Так само, мабуть, Ані Лорак. У неї там, грубо кажучи, нагріте місце, ось тому вона і зрадила Україну", - додала актриса.

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