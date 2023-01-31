Як пише Politeka.net , український гурт Kalush переміг на шоу "Євробачення", завоювавши право бути країною, що приймає, наступного року. Але через військові дії в Україні організатори концерту вирішили віддати Великій Британії цю важливу роль. Підготовка до конкурсу активно триває і в мережі з'явилися слоган та логотип проекту, який відбудеться у травні поточного року. Про це повідомило "Суспільне" у своєму Інстаграмі.

«Об’єднані музикою.

Слоган та лого Євробачення цього року.

Дизайн створений завдяки співпраці агентства Superunion у Великій Британії та українській креативній студії Starlight Creative.

Незабаром про новий логотип і дизайн Євробачення ми розповімо в новому дайджесті «Вотсап, Eurovision», тому що поспілкувалися з обома командами, які працювали над дизайном!», - зазначається в публікації.

Українці почали активно обговорювати символіку у коментарях:

"Дуже просто, концепти і більше вражали. На жаль Zero";

"Мінімалістично і зі смаком давно не було логотипів у такому стилі та в такій кольоровій гамі з переважанням жовтого кольору";

"Як на мене якесь дуже яскраве, мене не заїпило( І слоган, музика поєднує якийсь суперечливий. У даному випадку, ми відмовляємося від російської музики. А прочитавши такий слоган виникає думка, ну ви чого, музика ж поєднує. Ну не знаю, якось дивно. Ну це мої відчуття, нікому не нав'язую”;

"справді кажучи, мені не сподобалося. занадто барвистий. і дещо нагадує лого 2017. у цьому випадку з негативними коментарями іноземців я таки згодна".

Нагадаємо, TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці в люті.

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