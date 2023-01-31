Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) одружився з продюсеркою та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою, коли вона вже була вагітною. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист зворушливо розповів, як проходило їхнє весілля.

"8 років тому ми сказали - Так! Було сніжно і прохолодно, Вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її, було дуже слизько 😂. В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала - Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось 😉! Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", — пише Девід Аксельрод.

Додамо, батько Олени, легендарний український композитор Микола Мозговий, свого часу не хотів приймати Девіда Аксельрода як зятя.

"Так, нам було непросто. Я не хочу заглиблюватися у подробиці, бо не вважаю це за потрібне. Я поважаю пам’ять Миколи Петровича та почуття своєї коханої. Родина для мене – найбільша рушійна сила, заради якої я здатен перевернути світ довкола. Я не роздумую про кожен свій вчинок з погляду, чи пишався би мною Микола Петрович. Я роблю усе для того, щоб мої найдорожчі дівчата були щасливими та усміхненими. Думаю, у цьому наші з ним цінності збіглися б", – зізнавався раніше співак.

Нагадаємо, Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які образили її старшу дочку Машу.

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