Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішим в Україні. Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете його в магазині.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт майонезу та зазначив, що домашній дешевший, смачніший і корисніший.
Приготувати майонез самостійно легко та просто. Це займе всього кілька хвилин, і рецепт від переможця шоу "МастерШеф" дуже простий.
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- 2 шт. жовток
- 125-150 мл олія
- 10 г гірчиці
- 1 ст. л. сік лимона
- 1 щіпка сіль
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Додайте в жовтки гірчицю. Покладіть все це у широку миску.
- Збийте жовтки із гірчицею за допомогою вінчика.
- Додайте сік лимона, щіпку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною.
- В отриману масу маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи.
- Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.
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