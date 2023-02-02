Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт майонезу та зазначив, що домашній дешевший, смачніший і корисніший.

Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішим в Україні. Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете його в магазині.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт майонезу та зазначив, що домашній дешевший, смачніший і корисніший.



Приготувати майонез самостійно легко та просто. Це займе всього кілька хвилин, і рецепт від переможця шоу "МастерШеф" дуже простий.

Складові:

2 шт. жовток

125-150 мл олія

10 г гірчиці

1 ст. л. сік лимона

1 щіпка сіль

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Додайте в жовтки гірчицю. Покладіть все це у широку миску. Збийте жовтки із гірчицею за допомогою вінчика. Додайте сік лимона, щіпку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною. В отриману масу маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи. Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.

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