Майонез – французький соус, який свого часу став найпопулярнішим в Україні. Зараз виробляється багато видів майонезу на будь-який смак, але якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете його в магазині.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт майонезу та зазначив, що домашній дешевший, смачніший і корисніший.

Приготувати майонез самостійно легко та просто. Це займе всього кілька хвилин, і рецепт від переможця шоу "МастерШеф" дуже простий.

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  • 2 шт. жовток
  • 125-150 мл олія
  • 10 г гірчиці
  • 1 ст. л. сік лимона
  • 1 щіпка сіль

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків. Додайте в жовтки гірчицю. Покладіть все це у широку миску.
  2. Збийте жовтки із гірчицею за допомогою вінчика.
  3. Додайте сік лимона, щіпку солі, знову збийте. Суміш має стати однорідною.
  4. В отриману масу маленькими порціями додавайте соняшникову олію, постійно збиваючи.
  5. Коли додасте останні 5 г олії, добре перемішайте готовий соус.

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