Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розговорився про стосунки з переможницею шоу, моделлю Катериною Лозовицькою.

За словами Каті, Алекс не приділяв їй уваги і не був зацікавлений у стосунках. Сам він в інтерв'ю Оліцькій ще розповів про своє ставлення до дівчини.

За його словами, дівчина вимагала постійної уваги до себе, але симпатії у відповідь чоловік не відчував. Алекс Топольський вважає, що Каті потрібен чоловік, для якого дівчина завжди буде у пріоритеті, до чого він поки що не готовий.

"Мені здавалося, що Катя чекала від мене ініціативи, щоб я віддавав, віддвав, віддавав. Людина сиділа і чекала, щоб усі ходили навколо неї. Але я не та людина, яка віддаватиме, не чекаючи зворотної ініціативи. Коли немає навіть нормального глибокого розмови про життя, а просто щось таке поверхове. Мені стає одразу нецікаво, я гасну. Я не відчуваю вже нічого до людини, і мені здається, що вона теж нічого не відчуває", - зізнався "Холостяк".

Екс-пара спокійно обговорила свої стосунки та вирішила розлучитися. Хоча Катя засмутилася, своє рішення Алекс Топольський вважає за правильне. За його словами, Катя гарна та добра дівчина, але йому в ній не вистачило глибини та цікавих розмов.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.