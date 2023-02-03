Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – сини Гліб та Микита. Останнього Ганна народила нещодавно, 2020 року.

Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала кумедне відео про мобілізацію, яке було переозвученням фільму.

"Сміх та гріх. Дивіться до кінця", - написала Саліванчук під відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Можна десь скачати це відео і що це за фільм?)";

"Супер".

А до цього Саліванчук показала себе на прогулянці та розповіла про мир.

"Мир - це коли ні в кого не стріляють і нікого не вбивають. "Справедливий мир" - це коли наша сторона отримала те, чого домагалася.

Можна брати міста та вигравати битви, але не можна підкорити весь народ.

Ми не можемо врятувати світ, не змінивши його.

Ми прагнемо миру, бо знаємо: мир– це той клімат, у якому може бути свобода", - написала Саліванчук під відео із зимової прогулянки.

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