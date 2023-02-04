Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки проекту "Одного разу під Полтавою" та став зіркою проекту "Квартал 95". Зірка має дружину Вікторію, яка займалася танцями. Вона народила дочку Лізу, яка кілька років тому пішла до школи. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу дружина Ткача показала, який рецепт вигадала Ліза.

У рецепті потрібно було взяти рафаелку та занурити в Нутеллу. Все це потрібно в результаті закусити Несквіком.

"Нам знадобиться"

Тепер уже навіть оператор не потрібний..)))", - написала Вікторія під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"На кульбабу схожа, коли промені сонця потрапляють на волосся";

"Шоу закінчено- шедеврально, українська мова на висоті-розумничка";

"Яка ж вона молодець!!! Давно підписана на Вас, і хочу сказати як же Ліза виросла за цей рік!! світу нам усім, наші діти повинні жити під мирним небом";

"У талановитих батьків талановита дитина";

"боже ж ти мій, за що ж так знущатися з рафаелок?))) відкрию велику таємницю-рафаелки можна їсти сирими, без приготування. Тільки тсс, нікому".

Нагадаємо, трагедія у родині Юрія Ткача з "Квартал 95", дружина гумориста поділилася горем

А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як повітряні тривоги добивають нервові клітини.

Також Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" розсмішив, як намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту.



