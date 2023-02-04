Як пише Politeka.net, Даша Хлистун – відома українська модель. Дівчина вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг збудувати стосунки з переможницею проекту гімнасткою Дашею Ульяновою. А після повномасштабного вторгнення чоловік Хлистун вирушив захищати Україну.
Не забуває Даша і про Інстаграм, де цього разу показала кілька постільних фото. На фото Хлистун показала не лише себе, а й стрункі ніжки, а також повністю фігуру.
"Я обожнюю", - написала Даша під фотографіями.
"Я люблю тебе", - написав у відповідь Михайлюк під фотографією.
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Фанати, включаючи дружину ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христину, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ви така красуня. Все природно, все в міру. Надихаєте. А ще у нас діти народжені в один день і рік, але в мене хлопчик";
"Якби волосся було краще";
"модель, бажаємо якнайшвидшого кастингу".
Варто зазначити, що Даша, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з окупантами. А її чоловік служить у десантно-штурмових військах, незважаючи на професію пілота. Тому Михайлюк досить нечасто з'являється в Інстаграмі, але цього разу зробив винятки для дружини.
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