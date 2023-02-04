Юрія Горбунов поділився спільними фотографіями з Катею Осадчою та звернувся до дружини.

Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений на колезі Каті Осадчій. У пари є двоє синів – Іван та Данило. Також у Каті є син від минулого шлюбу – Ілля. Не забуває Горбунов і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Юрій поділився спільними фотографіями із дружиною.

"6 років в офіційному шлюбі та 8 років разом!! Неймовірно, але таке враження, що я все життя з тобою! Начебто до цього, нічого не було!!

Дякую тобі за весь ранок,ночі,загальні проекти!! І за наших чудових синочків, які виростуть у новій, вільній та багатій Україні! Країні, яка перемогла ненависного ворога!

Люблю тебе, Катю!", - написав Горбунов у публікації.

Фанати, включаючи подругу Насті Каменських Анну Андрійчук, дружину Дмитра Монатика, Євгена Кота, Олю Цибульську, Лілію Ребрик та Потапа, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю Вас, чудова сім'я! Безмежне щастя, любов і довгі щасливі роки життя у мирній країні";

"Вітаємо!!! Кохання, взаєморозуміння, довгих років подружнього життя. Будьте завжди такі гарні та щасливі";

"Так щасливі разом, аж світитеся. Вітаю, Юро! самій буде ще багато разів по 6!".

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