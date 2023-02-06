В інтерв'ю LiRoom артист Олег Скрипка заявив, що путін поспішив напасти на Україну та "надірвався", але у нас є ще одна велика проблема.

"На мою думку, у нас є ще другий наш ворог (і відповідно перший союзник Путіна та Росії) — український ідіотизм і рагулізм. З того, що я спостерігаю,— у людей десь балів на 10 підвищився IQ. Не знаю, може, просто більшість ідіотів виїхали, а лишилися розумніші. Та навіть по знайомих тих, хто тут залишився, я бачу — вони сильно порозумнішали", — вважає музикант.

В якості прикладу лідер "Воплі Відоплясова" навів повчальну практику в деяких течіях буддизму: коли учень досить тупий, вчитель б’є його палицею по голові.

"І я вважаю, що ми дістали цю дубину, серйозно отримавши не лише по голові, а й усюди. І нам було це потрібно, бо інакше ми б просто зникли як нація. Я не знаю чи ми виживемо, але зараз у нас значно більше шансів вижити, ніж було до 24 лютого. Якщо порівнювати наш стан із хворобами, то після цієї війни ми матимемо сильніший імунітет, у тому числі до власного ідіотизму. Така радикальна точка зору — суто моя особиста думка. Звісно, я жартую і говорю метафорами. І важливо це розуміти. У кожного з нас є свої ілюзії та алюзії в голові. Я пропоную, ділюся ось таким своїм деліріумом", — додав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.