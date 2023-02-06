Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздєва, зірка "Танців із зірками", показала, яка пісня для неї дуже важлива.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка стала переможницею проекту "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російською окупацією, а після початку повномасштабного вторгнення зірка поїхала до Італії, де була з дітьми певний час. Але згодом повернулася назад в Україну, возз'єднавшись із чоловіком. Зірка в одному з інтерв'ю зізнавалася, що в неї дуже ревнивий чоловік, що фанатам здалося на межі аб'юзу.

Не забуває Гвоздєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона показала кілька пісень.

"Остання пісня знайома до болю у серці. Бо ще студенткою під неї танцювала", - написала Гвоздєва у публікації.

"Поки не танцюю, залишається лише співати", - написала Ілона під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Всі пісні чудові, але фраза "Як у нас НА Україні" - дуже ріже вуха, сподіваюся її переспівають";

"А 9 пісня колись буде?";

"пишу кожному, прибирайте Повалій".

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала ефективну вправу для сідниць.

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танці зі зірками" різко відреагувала на скандал із п'яними вечірками у Києві.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздєва із "Танці зі зірками" зізналася, через що їй довелося пройти