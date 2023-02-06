Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка була суддею Співають всі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться із фанатами всім цікавим. На цей раз зірка поділилася відео, де виступала Маша Распутіна, яка підтримує росію.

"Мені дуже подобатися коли міркують про мораль люди, які геть-чисто не розуміють в моралі нічого!"

Розчленувати? Це саме ми зараз і робимо!

Один народ?

Вчи історію!

А ось те, що ти згадала початок своєї кар'єри про “фізичну проституцію”, це факт!

До речі, ви забрали свою дочку із псих. лікарні, куди ви її здали після того, як вона заважала вам заміж вийти і жити новою родиною з олігархом, який не хотів її бачити?

Про мораль не варто розповідати.

На жаль, не ваш коник!", - написала Анастасія у відповідь Расторгуєвій.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"роздоріжжя в проституції видно, що добре розуміється, великий досвід дає плоди";

"А узбеки - це казахи, а корейці - це японці, а австрійці - це німці, а дагестанці - це чеченці, а ірландці - це англійці, а в Африці взагалі всі африканці. Яке воно пошарпане ...".

Нагадаємо, Кучера накинувся на Приходька, зірка не почала мовчати

А ще Politeka повідомляла, що Приходько потролила Білана, колко пожартував з російської зірки.

Також Politeka писала, що Приходько після тривалої перерви звернулася до українців та повідомила, де пропадала



