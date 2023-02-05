Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. А нещодавно зірка розповіла, що їй довелося перенести тяжку операцію. Після неї Аліна зізналася, що вдома не змогла відновитись, тому їй довелося поїхати до шпиталю на реабілітацію.

Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Аліна звернулася до фанатів, вийшовши в ефір із клініки, де лікується.

"Друзі, всім привіт. Знали б ви, як мені набридло боліти і лікуватися, дах їде, просто не можу... Ось. Але іноді виходить вибігти до пляжу, в морі я ще жодного разу не плавала, тільки іноді мочу ноги і стежу" за крабиками, коли відпускають або коли хочу дуже пройтися... А так зазвичай я ліки, дуже правильне харчування, потім різні медпроцедури, була в кабінеті УЗД... Зазвичай і те ж саме. "Я в перші дні не розуміла, а дізналася, що це койоти", - почала Аліна.

"А ще сьогодні дуже дика ситуація сталася, мені одна дівчина написала в директ: "Не переживайте, ваша бабуся в безпеці, ми її веземо зараз у кардіодиспансер і надсилає мені фотографію моєї бабусі із швидкої допомоги", - додала Гросу.

Нагадаємо, Гросу після операція опинилася в "не зовсім простій" лікарні .

А ще Politeka повідомляла, що Аліна Гросу після складної операції довелося полетіти на лікування

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