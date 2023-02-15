Музикант Святослав Вакарчук пояснив, що на війні немає сірих відтінків – все ділитися на чорне та біле. І тут не може бути жодних компромісів.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Святослав Вакарчук їздить на фронт із творчою та гуманітарною місією. За цей час лідер групи "Океан Ельзи" кілька разів відвідав Бахмут - одну із найгарячіших точок війни. Під час інтерв'ю для " DW" артист розповів, чи він виступає за бойкот російської культури.

Музикант пояснив, що на війні немає сірих відтінків – все ділитися на чорне та біле. І тут не може бути жодних компромісів щодо того, що хтось поза політикою: мистецтво чи спорт – такого просто не буває через війну.

За його словами, потрібно бойкотувати тих, хто мовчить або підтримує війну та повинні відповідати світовим засудженням.

"Поза політикою не можна бути, коли вбивають людей, коли знищують будинки, коли відбуваються страшні акти вандалізму, тероризму... у таких містах, як Буча чи південь України, чи те, що було зроблено з Маріуполем. Не можна просто говорити: я тут ні при чому. Тому ті, хто мовчить і тим більше підтримує, повинні відповідати за це, у тому числі - світовим засудженням. І я вважаю його абсолютно справедливим", - заявив Святослав Вакарчук.

При цьому Святослав Вакарчук заявив, що є російські діячі мистецтва та спортсмени, які виступають проти війни. Вони допомагають Україні не лише словом, а й волонтерять і збирають гроші для біженців, а також для ЗСУ. Тому, якщо вони щиро хочуть перемоги України, то не варто їх вважати своїми ворогами.

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