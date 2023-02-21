Українська співачка Джамала нещодавно повернулася із Європи, де давала благодійні концерти. І ось, прилетівши до Києва, вона з головою пішла у роботу – артистка дає інтерв'ю, виступає, а також займається волонтерством. Кілька годин тому співачка несподівано повідомила, що поїхала до Лондона та поділилася фото у Instagram.

Джамала показала афішу, де йдеться про її виступ. Крім того, знаменитість опублікувала фото, на якому позувала із незвичайним головним убором.

Так, артистка одягла светр чорного відтінку оригінального крою з незвичайними елементами декору – оригінально скроєна асиметрична вставка золотистого кольору та рукава іншого відтінку. Але головною деталлю образу став головний убір, який був зроблений з різнобарвних бусинок, що звисають.

Шанувальникам дуже сподобався образ Джамали , а ще більше захоплення вони прийшли від того, що незабаром співачка знову виступить за кордоном: "Якась загадкова Джа останнім часом...", "Найсимпатичніша лапочка татарочка", "Крутяк", " Незвичайний акссесуар на голові, цікаво у нього є якась назва", "Дуже класно виглядаєте".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.