Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка був спочатку одружений з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей, але у 2020 розлучився і пов'язав свою долю з нотаріусом Крістіною. Але з минулого року пара перестала з'являтися разом, а восени стало відомо про розлучення, хоча офіційно Остапчук не підтвердив цю інформацію.
При цьому не забуває Володимира про дітей, які після повномасштабного вторгнення переїхали з колишньою дружиною до Канади. Остапчук лише раз літав до них за цей час, побачившись із ними наприкінці літа. А цього разу Володимир вирішив показати архівні кадри з дочкою Емілією, які зробив 23 лютого минулого року перед початком повномасштабного вторгнення.
"Це я 23 лютого 2022 року приїхав до дітей до школи та садка", - напис Остапчук під кадрами.
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"Це мій Еван, вже в повітрі було почуття чогось поганого, я навіть кілька разів у голос сказав: "Завтра щось почнеться", - написав на наступних кадрах, де вже був молодший син.
"А це я 21 лютого 2022 року на морі. Тоді рейси змінювалися три рази, бо більшість компаній боялися літати до Києва, навіть пропонували перечекати кілька днів у Стамбулі", - написав зірка.
Нагадаємо, нова кохана Остапчука поділилася одкровенням про стосунки з ведучим.
А ще Poluteka повідомляла, що Остапчук прибув на місце трагедії, здивувавши кадрами
Також Politeka писала, що Остапчук після розриву з другою дружиною натякнув на нове "сімейне становище"