Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати пухкі млинці.

"На Масницю була традиція прив’язувати колодку до руки тим, хто за рік не одружився, тому в багатьох регіонах це свято ще називають Колодій або Колодка. Назв багато і страв багато. Я захотів приготувати пухкі млинці на дріжджах", — пише Володимир Ярославський.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500г пряженого молока (можна брати і звичайне молоко)

8-10г сухих дріжджів

210г борошна

2 яйця

40г цукру

дрібка солі

40г рослинної олії

"Розігріваю 200г молока до 40 градусів, ❗️не вище, бо інакше дріжджі не спрацюють. Це приємно тепле! Додаю цукор і дріжджі, перемішую вінчиком та даю 10-15 хвилин постояти, щоб активувались дріжджі. Додаю у суміш борошно, дрібку солі й перемішую - виходить консистенція, як у сметани.❗️А щоб не було грудочок роблю це у два етапи. Тому далі додаю другу частину молока і яйця, олію, перемішую, накриваю рушником, і ставлю в тепле місце хвилин на 30-40, щоб суміш дуже добре «піднялась»!", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Далі розігріваємо пательню і за допомогою серветки змащуємо її олією. Дуже обережно набираємо ополоник «піни», яка утворилась з тіста, але так щоб суміш не перемішувати, а лише набирати піну! Наливаємо тісто на пательню і, досить сильно нахиляючи її, розподіляємо піну по пательні. Готуємо на середньому вогні. Коли одна сторона готова, перевертаємо млинець за допомогою деревʼяної шпажки. При цьому олія, яка в тісті, допомагає змащувати пательню для наступного млинця. Їсти Володимир Ярославський радить їх одразу гарячими та з абрикосовим варенням.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.