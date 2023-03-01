Солістка KAZKA Олександра Зарицька після натяку на весілля розповіла про важливу подію, поділившись щасливим фото.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка не забуває і про Інстаграм, де цього разу поділилася важливою подією.

"6 років KAZKA.

Для нас перший день весни – це ще й День народження гурту. І хоча вже другий рік поспіль ми не влаштовуємо гучних вечірок, але хочемо тут з вами розділити цю особливу нагоду!", - написала Зарицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Будьте нам усі щасливі)";

"Щирі привітання. Натхнення вам, успіхів і процвітання. Люблю вашу групу і сподіваюся, що ви й надалі грітимете душу такими треками, які потрапляють у саме серце";

"Вітаю! Бажаю ще більше творчих звершень та нових нереальних пісень!".

Варто зазначити, що до цього Олександра розповіла про стосунки зі своїм обранцем - Павлом. Зарицька розповіла, що почала стосунки з ним ще 2021 року, а разом із ним жити почала за кілька місяців до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Але війна лише зміцнила стосунки пари, тож Олександра навіть мріє про весілля з коханим.

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька після схуднення на 35 кг знову почала одужувати.

А ще Politeka повідомляла, що солістка "KAZKA" Зарицька показала, як минулий рік безповоротно змінив її життя

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька влаштувала ефектне тренування у спортзалі