Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка не забуває і про Інстаграм, де цього разу поділилася важливою подією.
"6 років KAZKA.
Для нас перший день весни – це ще й День народження гурту. І хоча вже другий рік поспіль ми не влаштовуємо гучних вечірок, але хочемо тут з вами розділити цю особливу нагоду!", - написала Зарицька.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Будьте нам усі щасливі)";
"Щирі привітання. Натхнення вам, успіхів і процвітання. Люблю вашу групу і сподіваюся, що ви й надалі грітимете душу такими треками, які потрапляють у саме серце";
"Вітаю! Бажаю ще більше творчих звершень та нових нереальних пісень!".
Варто зазначити, що до цього Олександра розповіла про стосунки зі своїм обранцем - Павлом. Зарицька розповіла, що почала стосунки з ним ще 2021 року, а разом із ним жити почала за кілька місяців до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Але війна лише зміцнила стосунки пари, тож Олександра навіть мріє про весілля з коханим.
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька після схуднення на 35 кг знову почала одужувати.
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