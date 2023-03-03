Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер нещодавно потрапила під хвилю критики через свої танці в компанії Ольги Полякової та Позитиву. Спочатку дівчину розкритикували за незграбні рухи.

А нещодавно Ганна виклала ще один Тік-Ток ролик, у якому постаралася виправитися та станцювала інакше, вже після інтерв'ю з колегами. Проте ні танці, ні уривок із пісні в мережі не оцінили.

«Я розумію байрактарщину в піснях, що виходили в березні 2022 року, але зараз мені хочеться плакати від цього 🫠; звучить як пісня 'Володимир Путін Маладзець'; якось реально соромно це слухати...;

Згадала день свого села, слово честі 😅; а я думала у Потапа було найкрижове; Це ще нічого. Про волонтерів від Потапа було дужче; це звучить начебто "я русский"😳».

«Залишивши безневинний коментар – ви можете залишити травму людині. Невже ви не можете хоча б проаналізувати? Невже ви не можете стримати свої емоції? Чому хтось повинен страждати, якщо у вас поганий настрій? - відреагувала Трінчер.

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