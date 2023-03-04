Аби відсвяткувати свій день народження, Маша Полякова разом зі своїм бойфрендом, хлопцем на ім'я Артур, який веде блог про життя Лондоні очима українця, поїхала до Парижа.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram донька артистки похвалилася яскравими кадрами на тлі Ейфелевої вежі та поділилася емоціями.

"Ну ось і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16 і тоді мій світ перевернувся, як і у всіх українців. Бажати сьогодні можно тількі одне і це перемоги. Я ніколи не думала, що буду святкувати своє свято без батьків, не вдома, не в своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом у Англії і жити в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що буду так сумувати за будинком, за своєю батьківщиною", — написала Маша Полякова.

Українці в коментарях нагадали доньці Ольги Полякової, що війна рф проти України почалася ще в 2014 році, а також іронізують з приводу того, як важко навчатися в Лондоні та пити шампанське в Парижі:

"Війна почалась в 2014 році, або у вас щось з математикою, або з головою";

"Коли почалася війна, тобі було 9 років 🙄 не культурно забувати, що вже ми довго воюємо за наші землі!";

"Бідна, так страждає...😢".

Нагадаємо, дочка Полякової потрапила в новий мовний скандал.

Також повідомлялося, що Поляковій після її одкровень пригадали інтерв'ю Ксенії Собчак.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику, який виїхав з України.