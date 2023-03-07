Як пише Politeka.net , Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка стала дружиною Віктора Павлика, успішного українського співака. І хоч у пари різниця у віці становитимуть 28 років, їх це не зупинило, і вже Катя народила сина Михайла, якому цього року виповниться два роки. При цьому пара досить часто потрапляє під критику, адже багато хто не сприймає відносини Репяхової та Павлівки.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Репяхова вирішила показати, як змінила імідж. Зірка позувала перед дзеркалом і показала довге волосся.

"Форма/колір. Ідеально", - написала Репяхова.

Після цього зірка показала волосся, яке валялося на підлозі. А вже на наступному сторіс Катя демонструвала обрізане волосся, яке було трохи нижче плечей.





А до цього Репяхова відповіла на критику фанатки, яка її обурила: "Ви знаєте, так буває в житті, що робота - це і є твоє життя. Я створила свій особистий бренд (своє) третю роботу) не від того, що в мене все погано в сім'ї, а від того, що у мене все добре в житті.І є можливість і натхнення творити. життя незалежно від віку/статусу/характеру мого чоловіка. Вам бажаю бути добрішим. Нехай у житті все складається добре, щоб не було часу на подібні коментарі".

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