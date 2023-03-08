Оля Полякова, українська співачка, вшанувала пам'ять українського військовополоненого, розстріляного окупантами за фразу "Слава Україні!". Щоб вшанувати його пам'ять, знаменитість опублікувала відео у своєму блозі Instagram, на якому вона читає вірш Петра Маги.
"Стріляти в бік беззбройного - забава,
Тим більш, що він не скиглить і не плаче,
дав чергу і стоїш такий - красава,
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бо знаєш, що не буде точно здачі…
День, камуфляж… Не холодно,не жарко,
Зіжрали сонце березневі тіні,
А полонений попросив цигарку,
Бо знає, що нічого вже не змінити" - прочитала уривок із вірша Ольга Полякова. Це не перший вірш Петра Маги з окопа, який вразив артистку та шанувальників:
«Так боляче 💔плачу; Дуже добрий вірш! Росіяни навіть не зрозуміли, що з'явився новий Бандера, новий символ волі; А який сильний погляд у нього був;
Скільки загиблих таких, про які ми й не чули 😢; Неможливо. Сльози та біль.; 👏Як завжди ви на висоті!! Ми вас почули! Ми плачемо і кланяємось Герою!!» - пишуть у мережі.
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