Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Наразі за артисткою стежать майже 2 мільйони фанатів в Інстаграм. А нещодавно Трінчер зробила спільну роботу з Олею Поляковою. А цього разу Ганна вирішила поговорити із фанатами у своєму блозі.
"Ваш час настав", - зазначила Ганна.
"Вона дуже прекрасна. Я з нею тільки познайомилася на спільній роботі - і відкрила зовсім іншу для себе людину. Дуже веселу, щиру, просту... Не пам'ятаю, скільки там їй років, але в душі не більше 22", - відповіла Трінчер. .
"Покажіть будь ласка шрам після пластичної хірургії на грудях. Хочу також, але боюся, що буде видно", - написала друга фанатка.
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"Ось так виглядає. Операції рік", - написала Трінчер і показала шрам, який за такий тривалий період залишається.
"Чому ви не бажаєте дітей", - запитав ще один фанат.
"Бо до цього потрібно ставитися свідомо. Бо не готові сьогодні виділяти на це свій час. Не відчуваємо, що хочемо дітей зараз", - написала Трінчер у своїй відповіді.
Нагадаємо, Трінчер у короткому топіці захопила новою фотосесією
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у сукні з розкритим декольте похвалилася подарунками.
Також Politeka писала, що схвильована Трінчер розповіла, чому їй уже страшно прокидатись у себе вдома.