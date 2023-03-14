Співачка Ганна Трінчер розповіла про знайомство з Олею Поляковою, поділившись кадрами з фанатами.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Наразі за артисткою стежать майже 2 мільйони фанатів в Інстаграм. А нещодавно Трінчер зробила спільну роботу з Олею Поляковою. А цього разу Ганна вирішила поговорити із фанатами у своєму блозі.

"Ваш час настав", - зазначила Ганна.

"Вона дуже прекрасна. Я з нею тільки познайомилася на спільній роботі - і відкрила зовсім іншу для себе людину. Дуже веселу, щиру, просту... Не пам'ятаю, скільки там їй років, але в душі не більше 22", - відповіла Трінчер. .

"Покажіть будь ласка шрам після пластичної хірургії на грудях. Хочу також, але боюся, що буде видно", - написала друга фанатка.

"Ось так виглядає. Операції рік", - написала Трінчер і показала шрам, який за такий тривалий період залишається.

"Чому ви не бажаєте дітей", - запитав ще один фанат.

"Бо до цього потрібно ставитися свідомо. Бо не готові сьогодні виділяти на це свій час. Не відчуваємо, що хочемо дітей зараз", - написала Трінчер у своїй відповіді.

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