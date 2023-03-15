Співачка Оля Полякова показала, як з дочками Алісою та Машею відпочивала у Карпатах, поділившись ефектним фото.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дочок -11-річну Алісу та 18-річну Машу. А нещодавно артистка вирушила з дівчатами, які повернулися на зимові канікули з Лондона до України, відпочивати до Карпат.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де цього разу показала фотографію із відпочинку. Зірка розповіла трошки про розкішний відпочинок, але не всі українці оцінили цю публікацію, розпочавши активне обговорення у коментарях:

"Одні воюють, інші тусують";

"Яка чудова новина, ми такі раді";

"Якось недоречно виставляти таке, коли українці страждають від війни";

"Ціни взимку тут близько 100000 грн. щотижня я дивилася на букінг! Тож нічим чим хвалитися! Поки що люди в селах на 2000 грн пенсії живуть на місяць! Бенкет під час чуми!";

"А ми з родиною відпочиватимемо вже після нашої перемоги, тому що зараз совість не дозволяє... Але це справа кожної совісті...";

"Оля заробляє гроші власною працею, допомагає країні та має право на відпочинок незалежно від обставин. Чому ви не пишите злих коментарів для депутатів, які заробляють мільйони з наших зарплат та ще кишені набивають непогано?!".

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