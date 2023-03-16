Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка пішла захищати Україну і спочатку була в поліції, а останнім часом керувала бойовим дроном на фронті. Нині ж зірка в турі США, де дає концерти.

Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андрій вирішив привітати свою приятельку з днем ​​народження.

"Сьогодні ДР у людини з величезним серцем!";

"Тата - це суцільне величезне серце, - глибиною до кінця Всесвіту і назад";

"Воу воу, Андрію, ну і дівчата у вас тут зібралися";

"З Днем Народження, мила дівчинка";

"Гарні, нехай вас бог береже".

А до того Хливнюк поділився фотографією з фронту. Зірка також супроводжувала публікацію подякою.

"А ще, сказати спасибі! Рідні мої, щиросердні та чутливі люди, дякую вам за те, що живе, що підрозділ наш забезпечений усім необхідним і, без перебільшень, може вважатися тепер професійним у своїй справі", - розповів Андрій.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив виглядом у Північній Америці.

А ще Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк поділився новим фронтовим фото.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк на кадрах, що щемлять, показав останній концерт у Маріуполі



