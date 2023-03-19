Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка поділилася милою домашньою фотосесією із сином Левом.

На нових знімках Даша та маленький Левчик знято мабуть у їхньому будинку, вони позують на ліжку і не тільки. На деяких знімках можна побачити одного Лева, на інших син позує із Дашею. Вони виглядають стильно та чарівно. Деякі шанувальники помітили, що з віком хлопчик стає схожим на отця Микиту.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Мій подарунок життю". А шанувальники не залишилися байдужими і почали лайкати та коментувати нові фото на сторінці блогерки:

"Завжди бачила у Левчику Дашу, а саме на цих фото побачила Микиту".

"Я закохалась".

"Мамине кохання. Сини вони такі".

"Які фото".

"Ви ну такі котики".

"Як він гарний".

"Чудовий".

"Такі гарні".

"Найдорожче у жінки – це діти".

"Такі стильні та круті".

"Він у вас дуже милий, як і ви!"

Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.

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