Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка поділилася милою домашньою фотосесією із сином Левом.
На нових знімках Даша та маленький Левчик знято мабуть у їхньому будинку, вони позують на ліжку і не тільки. На деяких знімках можна побачити одного Лева, на інших син позує із Дашею. Вони виглядають стильно та чарівно. Деякі шанувальники помітили, що з віком хлопчик стає схожим на отця Микиту.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Мій подарунок життю". А шанувальники не залишилися байдужими і почали лайкати та коментувати нові фото на сторінці блогерки:
"Завжди бачила у Левчику Дашу, а саме на цих фото побачила Микиту".
"Я закохалась".
"Мамине кохання. Сини вони такі".
"Які фото".
"Ви ну такі котики".
"Як він гарний".
"Чудовий".
"Такі гарні".
"Найдорожче у жінки – це діти".
"Такі стильні та круті".
"Він у вас дуже милий, як і ви!"
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