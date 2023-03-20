Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати шашлик із тофу.
"Зараз зрадіють ті, хто обожнюють корисні рецепти. Бо ми будемо готувати веганський шашлик з тофу", — пише суддя "Мастер Шеф".
На дві порції нам знадобляться такі інгредієнти:
- 500г тофу
- 120г веганського йогурту
- 30г соусу Барбекю
- 5 г соєвого соусу або Теріякі
- спеції: сіль, перець, коріандр мелений, можна додати трохи гірчиці та підкопченої паприки
- 3 зубочки часнику
Веганський шашлик готується дуже просто. Тофу треба або просто порвати на шматочки, або розділити на кубики. Окремо змішуємо веганський йогурт, соуси і спеції. Потім додаємо тофу, перемішуємо й ставимо на 2-4 години в холодильник, щоб добре замаринувалося.
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Потім дістаємо промаринований тофу з холодильника й нанизуємо на замочені заздалегідь бамбукові шпажки. Духовку попередньо розігріваємо до 220 градусів та відправляємо туди наш шашлик на 12-15 хвилин, аби він запікся. Дістаємо і все! Можна смакувати.
Шашлик із тофу Володимир Ярославський подає на подушці пюре з авокадо та прикрашає свіжою зеленню.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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