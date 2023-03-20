Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати шашлик із тофу.

"Зараз зрадіють ті, хто обожнюють корисні рецепти. Бо ми будемо готувати веганський шашлик з тофу", — пише суддя "Мастер Шеф".

На дві порції нам знадобляться такі інгредієнти:

500г тофу

120г веганського йогурту

30г соусу Барбекю

5 г соєвого соусу або Теріякі

спеції: сіль, перець, коріандр мелений, можна додати трохи гірчиці та підкопченої паприки

3 зубочки часнику

Веганський шашлик готується дуже просто. Тофу треба або просто порвати на шматочки, або розділити на кубики. Окремо змішуємо веганський йогурт, соуси і спеції. Потім додаємо тофу, перемішуємо й ставимо на 2-4 години в холодильник, щоб добре замаринувалося.

Потім дістаємо промаринований тофу з холодильника й нанизуємо на замочені заздалегідь бамбукові шпажки. Духовку попередньо розігріваємо до 220 градусів та відправляємо туди наш шашлик на 12-15 хвилин, аби він запікся. Дістаємо і все! Можна смакувати.

Шашлик із тофу Володимир Ярославський подає на подушці пюре з авокадо та прикрашає свіжою зеленню.

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