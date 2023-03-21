Чізкейк - страва європейської та американської кухні, що є сиромістким десертом від сирної запіканки до суфле. Хоча цю страву і називають тортом або пирогом, чізкейк не бісквітний десерт. Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт класичного чізкейку.
Євген Клопотенко зазначив, що випікатимемо прямо в духовці при низькій температурі і у вас вийде знаменита гладка і кремова текстура, про яку ви так мрієте. Але не варто поспішати витягати його з духовки, щоби той не осів.
Інгредієнти:
- 700 г кисломолочного сиру 9%
- 3 яйця
- 150 мл сметани 20%
- 150 г цукру
- 1 ст. л. муки
- 10 г ванільного цукру
Для основи:
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Як приготувати:
1. Подрібніть печиво в крихту, додайте цукор і вершкове масло. Добре розмішайте, щоб усі інгредієнти об'єдналися.
2. Візьміть роз'ємну форму діаметром 20 см, застеліть дно пергаментним папером і змастіть вершковим маслом. Викладіть пісочну основу, добре утрамбувавши. Поставте в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.
3. Робимо начинку: у блендер викладіть сир, вбийте яйця, додайте сметани, цукру та ванільного цукру. Добре перебийте до отримання ніжної однорідної маси. Після цього додайте борошна і перемішайте силіконовою лопаткою.
4. Випікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів. Потім зменште температуру до 120 градусів і готуйте ще 30 хвилин. Чізкейк повинен підрум'янитися зверху і трохи відходити від бортів.
5. Випічку дістаньте і дайте повністю охолонути за кімнатної температури.
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