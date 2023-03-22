Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка була у команді Олексія Потапенка (Потапа). Але якийсь час зірка вирішила припинити співпрацю з продюсером, зайнявшись власним розвитком сама. Також зірка не лише співає, а й знімалася у проекті "Орел і Решка", перший сезон якого вийшов на екрани перед початком повномасштабного вторгнення. І під час нападу Росії зірка перебувала у Португалії, де відбувалися зйомки проекту. Мішель одразу вийшла на мітинг і зайнялася збором коштів для ЗСУ.
Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андраде вирішила поговорити з фанатами у своєму сторісі.
"Запитай будь-що", - розповіла Мішель у публікації, пропонуючи ставити запитання.
"До кінця", - написала Андраде.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Майстер Шеф" Клопотенко почав погано себе відчувати після кулінарного експерименту: "Я потім всю ніч..."
Записку, від якої мурашки по шкірі, знайшли на могилі "Да Вінчі": "Навіки присутній"
Вибух пролунав у центрі Києва, є загиблий: прямо біля дитячого майданчика
Без заяви можна втратити пенсію: кому з українців потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду
У самому відео Мішель розповіла, що блог веде українською мовою. Але складніші справи у побуті, де повністю перебудуватися не вдалося ще артистці.
А до цього Андраде поділилася фотографією, де гуляла набережною.
"Нехай так і буде. Гарного тижня всім", - написала зірка.
Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" заінтригувала шанувальників радісною новиною
А ще Politeka повідомляла, що Андраде з "Орла і Решки" у білій шубі хизнулася кадрами з прогулянки біля моря
Також Politeka писала, що Андраде з "Орла та Решки" зачарувала приміряла незвичайний костюмчик, відео