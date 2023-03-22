Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка була у команді Олексія Потапенка (Потапа). Але якийсь час зірка вирішила припинити співпрацю з продюсером, зайнявшись власним розвитком сама. Також зірка не лише співає, а й знімалася у проекті "Орел і Решка", перший сезон якого вийшов на екрани перед початком повномасштабного вторгнення. І під час нападу Росії зірка перебувала у Португалії, де відбувалися зйомки проекту. Мішель одразу вийшла на мітинг і зайнялася збором коштів для ЗСУ.

Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андраде вирішила поговорити з фанатами у своєму сторісі.

"Запитай будь-що", - розповіла Мішель у публікації, пропонуючи ставити запитання.

"До кінця", - написала Андраде.

У самому відео Мішель розповіла, що блог веде українською мовою. Але складніші справи у побуті, де повністю перебудуватися не вдалося ще артистці.

А до цього Андраде поділилася фотографією, де гуляла набережною.

"Нехай так і буде. Гарного тижня всім", - написала зірка.

Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" заінтригувала шанувальників радісною новиною

А ще Politeka повідомляла, що Андраде з "Орла і Решки" у білій шубі хизнулася кадрами з прогулянки біля моря

Також Politeka писала, що Андраде з "Орла та Решки" зачарувала приміряла незвичайний костюмчик, відео