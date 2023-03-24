Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український телеведучий, який веде авторський проект "Світ навиворіт". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення перекваліфікувався на військового кореспондента, знімаючи про війну в рідній країні. Нещодавно Комаров випустив фільм до роковин повномасштабного вторгнення, де показав багато унікальних кадрів із перших днів атаки росіян минулого року.

Не забуває Дмитро і про свою програму "Світ навиворіт", яка в новому сезоні присвячена Колумбії - батьківщині українського шеф-кухаря Ектора Хіменес-Браво. Комаров поділився новим анонсом у своєму блозі у телеграм, де заінтригував своїм походом у шахту за заповітним каменем.

"Може статися, що за хвилину ти матимеш мільйон доларів", - розповів у новому випуску один з місцевих жителів колумбії.

"Дивіться сьогодні - продовження колумбійського сезону "Світу навиворіт". Видобуватимемо найкращі смарагди у світі. Знятий у грудні 2021 року", - написав Дмитро до анонсу.

Нагадаємо, Дмитро Комаров із "Світ навиворіт" показав, як виглядав у дитинстві.

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