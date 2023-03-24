Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська блогерка, яка має звання Майстра спорту України. А кілька років тому спортсменка пішла на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Дівчина перемогла на проекті, але пара не змогла збудувати стосунки після проекту.

Натомість Ульянова стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. Зірка навіть зізнавалася, що зараз блог її єдиний дохід. А на цей раз Даша опублікувала кадри, де показала свої губи.

"Друга серія, я вже вколола", - написала Даша під скрином.

"Тільки одне питання... Чому я не зробила це раніше", - написала на другому сторіс Ульянова, демонструючи результат.

А до цього Даша поділилася своєю фотографією, а також розповіддю.

"Щодня, коли я прокидаюся - в першу чергу я беру телефон в руки і починаю відповідати вам, моїм передплатникам. Якщо у мене поганий настрій - я можу поділитися цим з вами і завжди! Ось прямий завжди отримаю від вас таку шалену підтримку. Коли у мене гарний настрій – я ділюся з вами та отримую класний фідбек та подяку за натхнення)", - написала Ульянова.

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