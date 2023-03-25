Відомий український дизайнер Андре Тан навів кілька прикладів, як модні будинки дивували своїх прихильників і критиків неповторними шоу.

На своїй сторінці в Instagram модельєр показав свій топ-5 культових фешн показів (щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця).

Один із таких, за словами Андре Тана, Thierry Mugler Сouture 1995. У 1995 році Тьєррі Мюглер влаштував величезну виставу в паризькому Зимовому цирку з нагоди 20-річчя свого Дому. У тому шоу взяли участь Джеррі Холл і Кармен Делль'Орефіче, а Пет Клівленд у образі Діви Марії спускалась з-під купола. У фіналі глядачів чекав виступ Джеймса Брауна під дощем із конфеті.

Ще одне вражаюче шоу — Christian Dior Couture 2007. Джон Ґальяно влаштував в Версальській оранжереї з нагоди 10-річчя своєї роботи в Christian Dior і 60-річчя самого Дому дійсно екстравагантне шоу, де моделі дефілювали в фантастичних платтях найромантичніших відтінків. Показ спеціально влаштували там, де колись жила Марія-Антуанетта - у Версалі.

Також українського дизайнера вразило останее шоу Alexander McQueen. У 2009 році на Тижні моди в Парижі Александр МакКуїн представив колекцію під назвою "Атлантида Платона", яка стала найбільш обговорюваною роботою сезону весна-літо 2010. Під час показу на величезному екрані виводилися картини створення світу, бурхливих вод, рухів змій. Під цей відеоряд на подіум виходили моделі в комплектах з принтами кобри, фантастичних риб та тварин.

Ще Андре Тан відзначив останню колекцію Louis Vuitton, створену Марком Джейкобсом. Після 16 років спільної роботи на прощання дизайнер створив беспрецедентний перформанс, основною темою якого стала чорна нео-готика.

"5. Супермаркет Chanel. У 2014 році, на показ осінньо-зимової колекції Модного дому Chanel захотів бути ближче до народу та запросив глядачів на показ в супермаркет. Дім хотів звернути на себе увагу молодої аудиторії, і тому Карл Лагерфельд зробив справжній театральний спектакль між полицями з продуктами. Повільно пройшовшись між різноманітними товарами, моделі вийшли на подіум", — додав дизайнер.

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