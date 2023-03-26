Світлана вирішила розповісти, як після всього пережитого тепер ставиться до колег з росії, тих самих "хороших росіян":

«Знаєте, зараз в Україні проживає близько 150 тисяч російського походження українців. І з цим нашій державі ще доведеться розбиратися, я гадаю. Наприклад, нещодавно до Одеси приїжджав Діма Биков, російська. І ось його впустили, йому дозволили. Був і Чичваркін, який гуляв Києвом. Йому також дали візу.

Я так розумію, зараз держава в якомусь особистому порядку видаватиме такі дозволи. Не бачу поганого, я дивлюся вчинки насамперед, вчинки людини. Загалом, це не нам судити зараз про них, ця держава вирішуватиме – пускати їх сюди чи ні» - зізналася Лобода.

Зізналася Лобода під час бесіди, навіщо їй насправді треба бути в Україні і чому вона посіла таку позицію.

«Я люблю свою землю. Я ж казала: моя сім'я для мене – це найважливіше. Я хочу бути частиною цього життя, цієї країни, моєї країни тоді, коли їй дуже важко. Ці часи... їх треба пережити. І пережити їх треба разом. Я хочу бути тут, хочу допомагати та бути корисною» - поділилася Світлана.

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