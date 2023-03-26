На цей раз Ксенія Мішина спровокувала українок новими кадрами. Після того, як вона вирішила розповісти про схуднення, минуло кілька днів. Проте тема її перетворення не вщухає досі.

Багато хто розділився на думках: або Мишина перестаралася з відвертістю і частими демонстраціями тіла, або Мішина не так сильно змінилася - більше приділяючи увагу піару.

"Коли готовий до будь-якого хейту 😉" - пише Ксенія в Інстаграм.

У мережі розсудили:

«Ви самотня, у душі, у серці… Шкода, що ще не знайшлося чоловіка; Але все ж таки має бути якась межа при показі сексуальності публічно, оскільки це дуже особисте; Мотивація те що, щоб дівчатка підлітки катували себе дієтами; Я розчаровуюсь у вас, Ксенія. Просто навіщо ви це виставляєте, та ще стільки разів?;

Це не гордість за своє тіло та душу, це просто показуха та вихваляння; Це інстаграма чи плейбой? 🤦Краса красою, а кожному показу є своя грань; Боже, вже в очах рябить від ваших кісток! Вистачить вже!".

Раніше Ксенія знову звернула увагу - вона правда змінилася за ці чотири місяці, і річ не лише в тому, що вона скинула дев'ять кг, а й у всій трансформації загалом. Також нагадала Мішина про те, як подбати про фігуру найкращим способом.

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