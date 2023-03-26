Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тарас Цимбалюк обурився, чому в Україні так затягують з перейменуванням вулиць. На думку актора, назва вулиць - це культивація історії та свідомості, і в цьому плані його завжди тішив Львів.

"По-перше, там найбільша концентрація великих українців і взагалі великих людей. І ще, там це питання дуже вчасно обросло логікою. Наприклад, вулиця геніального новеліста світового значення - Василя Стефаника знаходиться у місті Лева, бо він там жив. Там і є відома наукова бібліотека названа на його честь - логічно. Там жив, творив і прикрашав світ один з найглибших представників людства - Іван Якович Франко: університет, вулиця, будинок, що став музеєм - все є. І ще, там є маса приємних деталей: наприклад, до будинку Франка веде вулиця, названа на його честь, і по дорозі бачимо памʼятник його другу - Івану Трушу - великому українському художнику. Кльово!", — пише артист.

Також там у назвах відзначені Данило Галицький, В'ячеслав Чорновіл, Ігор Білозір, Амвросій Бучма, Степан Бандера й інші видатні особистості, які народились або жили та творили у Львові.

"Думаю, врешті решт настав час все розкласти по поличкам в усіх містах України. Кожне наше місто - неповторне, його історія - унікальна. Хто як не ми—українці маємо піднімати подібні питання. Я не розумію, чому у столиці найвища постать - якась совкова, прости господи, «родіна-мать»? Що досі робить щорс верхи на коні, на бульварі Шевченка ? Ще совок намагався ілюзорно створити підтримку до української інтелігенції, закривавши практично все іменами Шевченка та Франка. Ніхто не збирається применшувати авторитет цих двох геніїв, але ми маємо ще багато великих людей!", — Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.