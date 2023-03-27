Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоу-мен, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення вирушив до тероборони захищати Батьківщину. Зірка зізнавався, що йому прийшло докласти багато зусиль, щоб його взяли служити в поліції, де він був деякий час на початку вторгнення. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Наснився сьогодні віщий сон", - написав у публікації Остапчук та показав карту деокупованої України.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Євгена Кота, і написали тисячі коментарів:
"Тож Володимир - оновлюйте свою концертну програму, готуйтеся виступати в українському Криму;))))";
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"Судячи по карті зі сну останній бій буде під Куп'янськом";
"Потрібно і собі сьогодні щось на снить, а може все разом, тому що мрії збуваються";
"Правий берег Дніпра біля Херсона замальований не тим кольором!";
"а чому це чуже? Сочі це Грузія, Новоросійськ – Україна";
"Все узбережжя Чорного моря до Грузії!".
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