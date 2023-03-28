Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка стала відома завдяки шоу "Х-Фактор", де виконала авторську пісню "Свята" та вразила навіть Настю Каменських. У той же час утворився гурт KAZKA, який встиг випустити кілька хітів, які стали відомі не лише серед українців, а й усього світу.
Зірка має і свій Інстаграм, де артистка ділиться творчістю та особистими кадрами. Але іноді українці пишуть Олександрі не найприємніші коментарі. Зарицька спеціально для ЖВЛ вирішила відповісти на деякі з них. Як виявилося, від артистки вимагають забрати букву Z із назви гурту.
"Це назва нашої групи, ми не можемо змінити її. І знову ж таки, асоціація з Володимиром Зеленським. У нього ж така ж буква Z. І ми прийняли для себе рішення, коли Володимир замінить в Інстаграмі, то ми вже теж замінимо, це повагу", - розповіла Зарицька.
Також артистка дорікнула, що Олександра була на фестивалі в Угорщині, де виступали також представники росії. Артистка зазначила, що кричати нецензурні слова у бік путіна, будучи на головній сцені великого фестивалю - круто.
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