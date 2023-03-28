Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом) до 14-го року. У пари є спільний син Андрій, якому зараз 14. Після розлучення пара зберігала теплі стосунки та спільно керувала продюсерським центром, але минулого року Горова заявила про припинення співпраці з колишнім чоловіком. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина вирішила поговорити з фанатами.

"Чого не вистачає на сторінці? Про що хотіли б дізнатися більше?", - написала Ірина.

"Бракає сім'ї, Андрій такий уже великий, хочеться більше про дітей ваших", - написала фанатка.

"Андрій зараз не дуже любить публічність, я поважаю його бажання. Але я спробую вам записати невелике інтерв'ю з ним", - написала зірка у відповіді.

"Про те, як ви підтримуєте свою красу, харчування, спорт, корисні навички", - написала ще одна фанатка.

"Для мене спорт - це про подолання особистості та насолоду після цього. Їжа - про задоволення та баланс. Хто багато зі мною спілкується, знає, яка я можу бути голодна", - продовжила зірка.

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