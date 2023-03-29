Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка ось-ось стане мамою вже третьої дитини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз зірка виклала чарівні кадри зі зйомок нового кліпу.

Як виявилось, глибоко вагітна артистка зняла кліп на нову пісню "Життя триває", де брали участь її діти, не лише. Світлана показала, як усі ці зйомки відбуваються по інший бік камери, а також розповіла, як вони примудрялися отримати потрібні кадри з дітьми.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Це були найтепліші зйомки у моєму житті, і я дякую кожній родині, які приєдналися до нас і ми змогли створити пам’ятне відео, коли водночас складно, але віра та жага життя перемагають. Адже життя Триває! Повне відео вже на Youtube. Дякую всій команді, підтримайте, будь ласка, теплими коментами, лайками відео тут і на youtube, щоб цією атмосферою могли зарядитися тисячі людей, нам всім так зараз потрібне тепло".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео зірки:

"Класна ідея, і добрі дітки".

"Життя продовжується".

"Це було круто!".

"Прекрасні, люблю вас".

"Дуже теплі та щирі емоції, клас".

"Ви великі молодці".

"Неймовірно".

"Вийшло добре. Дітки молодці".

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